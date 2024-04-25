Хотел проехать раньше скорой: таксист в Краснодаре устроил разборки с другим водителем, пропустившим медиков

Хотел проехать раньше скорой: таксист в Краснодаре устроил разборки с другим водителем, пропустившим медиковНервный таксист в Краснодаре устроил разборки с водителем легковушки за то, что тот пропустил машину скорой помощи с включенными спецсигналами.