Хотел проехать раньше скорой: таксист в Краснодаре устроил разборки с другим водителем, пропустившим медиков

Хотел проехать раньше скорой: таксист в Краснодаре устроил разборки с другим водителем, пропустившим медиковНервный таксист в Краснодаре устроил разборки с водителем легковушки за то, что тот пропустил машину скорой помощи с включенными спецсигналами.
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