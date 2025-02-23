Теория о фильме "Интерстеллар", которая может изменить весь фильм

В бескрайних просторах космоса, где время теряет свой привычный ход, а реальность переплетается с фантазией, разворачивается одна из самых захватывающих и философских саг современного кинематографа — «Интерстеллар».
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