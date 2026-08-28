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Живая Кубань

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Как атаки беспилотников в России повлияют на цены товаров на маркетплейсах?

Как атаки беспилотников в России повлияют на цены товаров на маркетплейсах?

Как атаки беспилотников в России повлияют на цены товаров на маркетплейсах?Цены на товары на российских маркетплейсах не взлетят из-за возможных проблем с логистикой после атак беспилотников.

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