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Певец Шаман выступил с концертом у посольства США в Москве

Певец Шаман выступил с концертом у посольства США в Москве

Митинг-концерт у посольства США в Москве устроил музыкант Ярослав Дронов, также известный как Шаман. Он выступил против русофобской политики видеохостинга "Ютуб", блокирующего каналы наших артистов и блогеров.

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