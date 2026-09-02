Происшествия
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Происшествия

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Хищение денежных средств у 86-летней жительницы Самарской области установлено в ходе межрегионального взаимодействия сотрудников уголовного розыска

Сотрудникам уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» от коллег из Саратова поступила оперативная информация о причастности находящегося под стражей 18-летнего жителя Зеленодольска к мошенническим действиям на территории Сызрани.

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