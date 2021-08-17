В команде Байдена переложили ответственность за хаос в аэропорту Кабула на Трампа

Два высокопоставленных чиновника администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности в беседе с Axios заявили, что команда бывшего американского президента Дональда Трампа «не оставила им разработанного плана эвакуации людей из Кабула».
Два высокопоставленных чиновника администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности в беседе с Axios заявили, что команда бывшего американского президента Дональда Трампа «не оставила им разработанного плана эвакуации людей из Кабула».
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