Южный Федеральный

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В команде Байдена переложили ответственность за хаос в аэропорту Кабула на Трампа

В команде Байдена переложили ответственность за хаос в аэропорту Кабула на Трампа

Два высокопоставленных чиновника администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности в беседе с Axios заявили, что команда бывшего американского президента Дональда Трампа «не оставила им разработанного плана эвакуации людей из Кабула».

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