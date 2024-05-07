Ход конем: защита экс-губернатора Челябинской области заявила о готовности еще раз выкупить «Макфу»

Михаил Юревич предложил выкупить у государства часть собственного холдинга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 мая, Центральный районный суд Челябинска продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры о передаче государству имущества семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний.
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