Ход конем: защита экс-губернатора Челябинской области заявила о готовности еще раз выкупить «Макфу»

Михаил Юревич предложил выкупить у государства часть собственного холдинга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 мая, Центральный районный суд Челябинска продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры о передаче государству имущества семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний.