Армия России уничтожила МиГ-29 ВСУ под Киевом (ВИДЕО)

Армия России уничтожила МиГ-29 ВСУ под Киевом. Удар реактивного БПЛА пришёлся по истребителю МиГ-29, находившемуся на территории аэродрома «Васильков» в Киевской области.
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