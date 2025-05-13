Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

В сети появились кадры с найденного в Курской области трофейного телефона бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором запечатлены издевательства военнослужащих 25-го отдельного штурмового батальона над сослуживцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии