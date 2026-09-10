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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алена Косторная: «В августе я перенесла еще одну операцию на плече и сейчас прохожу через сложное и длительное восстановление»

Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная сообщила, что перенесла операцию на плече.  «Добрый день, дорогие болельщики! Как вы уже, наверно, заметили, в последнее время я выпала из тренировочного процесса.

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