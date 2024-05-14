Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов

Его подозревают в уголовное преступлении, но в каком именно — пока не уточняется Задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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