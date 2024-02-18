Дмитрий Василец: Журналиста в Киеве судят за защиту канонического православия! Удивительно, правда?

Недавно состоялось очередное судилище в Киеве (6-е или 7-е по счету) над православным журналистом Дмитрием Скворцовым, которого обвиняют (внимание!) в защите канонического православия журналистскими статьями в 2015—2022 годах! Это не шутка, это самые настоящие политические репрессии в Украине Зеленского.