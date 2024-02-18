GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    ну, если кончина предателя летчика Кузьменкова ее не останавливает, то на виноградниках франции от передоза остановит,,,Дмитрий Василец: ...
  • Валерий Бирюков
    4,5 миллиона, включая больных онкологией 4-ой степени и депутатов Рады?Спиридон Килинкар...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Монтян как та проститутка быстро переобулась. А давно ли она хрюкала что Крымский мост это фейк Мосфильма и его никог...Татьяна Монтян: У...

Дмитрий Василец: Журналиста в Киеве судят за защиту канонического православия! Удивительно, правда?

Дмитрий Василец: Журналиста в Киеве судят за защиту канонического православия! Удивительно, правда?

Недавно состоялось очередное судилище в Киеве (6-е или 7-е по счету) над православным журналистом Дмитрием Скворцовым, которого обвиняют (внимание!) в защите канонического православия журналистскими статьями в 2015—2022 годах! Это не шутка, это самые настоящие политические репрессии в Украине Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх