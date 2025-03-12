Диетолог Мухина: гиповитаминоз проявляется проблемами со зрением, сном и костями

После долгой зимы многие люди в России сталкиваются с такой проблемой, как гиповитаминоз. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, в чем проявляется нехватка определенных групп витаминов и как справляться с этим состоянием.
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