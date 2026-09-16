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В Петербурге скончалась актриса Наталья Данилова

В Петербурге скончалась актриса Наталья Данилова

В Санкт-Петербурге после тяжелой болезни скончалась актриса Наталья Данилова. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Театра им.

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