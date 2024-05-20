Телеканал Press TV опубликовал видео с места крушения вертолета Раиси

Телеканал Press TV опубликовал видео с места крушения вертолета Эбрахима Раиси, президента Ирана.На кадрах, снятых с беспилотника, виден оторвавшийся хвост вертолёта и участок выгоревшего леса вокруг него на склоне горы.
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