Юлия Ступак: «Мне часто пишут иностранные спортсмены, но я не могу сказать кто, дабы у людей не было проблем и недопониманий с их стороны»

— Александр Большунов рассказал, что иностранные спортсмены часто пишут ему, скучают. А что вам пишут? — Мне тоже пишут, но я не могу сказать кто, дабы у людей не было проблем и недопониманий с их стороны.
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