Намаз в общественных местах вне закона

В России медленно, но верно формируется практика наказания за совершение намаза в общественных местах Наше внимание привлекло решение Люблинского районного суда города Москвы по делу № 05-3361/2024: Гражданин Таджикистана Якубов А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии