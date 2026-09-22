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«Реал» осудил журналиста за сравнение клубного ТВ с газетой Gara, связанной с баскскими сепаратистами: «Тяжелый поступок, переходящий все границы. Оставляем за собой право принять меры»

«Реал» осудил журналиста ABC Хуанму Кастаньо за проведение параллелей между « Реал Мадрид ТВ » и газетой Gara, которую многие считают близкой к ЭТА – леворадикальной организации сепаратистов, выступавшей за независимость Страны басков.

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