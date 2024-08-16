Украинские боевики атаковали дронами село Графовка в Белгородской области, где ранее была проведена эвакуация Боевики киевского режима продолжают терроризировать российское приграничье.
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Украинские боевики атаковали дронами село Графовка в Белгородской области, где ранее была проведена эвакуация Боевики киевского режима продолжают терроризировать российское приграничье.
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