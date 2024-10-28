Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский

С 30 октября по 3 ноября в Казани пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 2-й этап (КМС – 3-й этап) «Идель» Казань 30 октября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 17:30 Пары, КМС, короткая программа 19:45 31 октября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 13:00 Пары, КМС, произвольная программа 15:40 Девушки, КМС, короткая программа 17:50 Юноши, КМС, короткая программа 20:25 1 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 12:45 Юноши, КМС, произвольная программа 15:45 2 ноября, суббота Мужчины, короткая программа 13:30 Женщины, короткая программа 15:15 Пары, короткая программа 17:00 3 ноября, воскресенье Женщины, произвольная программа 13:00 Мужчины, произвольная программа 15:00 Пары, произвольная программа 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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