Царьград

5 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кобзева
    Подождём )))"Армия дала трещи...
  • Вовладар Даров
    Слава российским воинам!В Артёмовске ликв...
  • Россиянин
    Придавят, разрешат. К сожалению. Надо объявить Starlink вне закона. С теми кто использует эту систему, сотрудничество...Зрада дня: SpaceX...

“Викинги” нанесли удар по военным ВСУ, прятавшимся рядом с храмом под Марьинкой

“Викинги” нанесли удар по военным ВСУ, прятавшимся рядом с храмом под Марьинкой

Для удара по месту дислокации украинских военных русские использовали управляемый снаряд.Бойцы батальона "Викинг" нанесли сокрушительный удар по месту дислокации украинских военных, которые обустроились недалеко от местного храма под Марьинкой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх