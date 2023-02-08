“Викинги” нанесли удар по военным ВСУ, прятавшимся рядом с храмом под Марьинкой

Для удара по месту дислокации украинских военных русские использовали управляемый снаряд.Бойцы батальона "Викинг" нанесли сокрушительный удар по месту дислокации украинских военных, которые обустроились недалеко от местного храма под Марьинкой.
Для удара по месту дислокации украинских военных русские использовали управляемый снаряд.Бойцы батальона "Викинг" нанесли сокрушительный удар по месту дислокации украинских военных, которые обустроились недалеко от местного храма под Марьинкой.
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