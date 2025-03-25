Врач Джаджиев: схваткообразные боли в животе говорят о кишечной непроходимости

Кишечная непроходимость относится к числу наиболее тяжелых патологий органов брюшной полости. Под этим состоянием понимается комплекс клинических проявлений, при которых продвижение содержимого по кишечнику затрудняется или полностью прекращается.
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