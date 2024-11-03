Бренд, специализирующийся на компактных автомобилях, выпустил неожиданную модель

Это не просто очередная модель, а смелое заявление о намерениях: Smart выходит за пределы своих традиционных компактных автомобилей, предлагая полностью переосмысленное представление о комфорте, технологиях и возможностях внедорожника.
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