Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией

Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, школьниками и их родителями. Такое заявление 4 ноября сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян на марафоне «Знание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии