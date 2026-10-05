Послезавтра в Астраханской области проверят электросирены

В течение часа. 7 октября с 10:00 до 11:00 в министерство региональной безопасности Астраханской области проведет комплексную проверку систем оповещения населения - запланировано включение электросирен и трансляция проверочных сигналов в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций.
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