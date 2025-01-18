Компания Sony отменила еще две игры сервиса: одну - от студии Bluepoint, занимающейся разработкой ремейков и ремастеров, а другую - от студии Bend Studio, разрабатывающей Days Gone в Орегоне, подтвердила Bloomberg.
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