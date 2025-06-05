Россия может ответить на атаки Украины ударами ракет «Калибр»

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Москва рассматривает возможность применения крылатых ракет «Калибр» в качестве ответного удара на атаки украинских сил на российские аэродромы, сообщает издание The National Interest.
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