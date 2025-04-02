Карьерный рост коллег мотивирует 36% туляков работать активнее - SuperJob

Согласно опросу сервиса поиска работы SuperJob, карьерный рост коллеги на аналогичной должности вдохновляет 36% туляков работать усерднее, тогда как 18% теряют мотивацию, а еще 18% остаются равнодушными, но считают нужным обсудить ситуацию с руководством.
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