The Athletic: Роналду заранее предупредил FPF о своем заявлении, он не хочет идти против федерации

Нападающий Криштиану Роналду полагает, что вопрос его разногласий с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и отъездом из национальной команды может быть урегулирован со временем, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.