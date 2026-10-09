The Athletic: Роналду заранее предупредил FPF о своем заявлении, он не хочет идти против федерации

Нападающий Криштиану Роналду полагает, что вопрос его разногласий с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и отъездом из национальной команды может быть урегулирован со временем, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым