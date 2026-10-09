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The Athletic: Роналду заранее предупредил FPF о своем заявлении, он не хочет идти против федерации

Нападающий Криштиану Роналду полагает, что вопрос его разногласий с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и отъездом из национальной команды может быть урегулирован со временем, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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