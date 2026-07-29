Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили

Система «Волна-Купол-Гарант», используемая Вооруженными силами (ВС) России, глушит передачу данных с космических аппаратов Starlink наземным терминалам узким направленным высокочастотным радиолучом, вызывающим перегрузку на приемных антеннах.
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