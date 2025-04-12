МИД: Украина нарушила энергетический мораторий более 60 раз с момента его установления

Украина более 60 раз нарушила договоренность о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики, согласованную 18 марта при участии Президентов России и США, сообщает РИА Новости, приводя слова директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.