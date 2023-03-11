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Залужный заявил, что обсудил с коллегой из США необходимость усиления системы ПВО

Залужный заявил, что обсудил с коллегой из США необходимость усиления системы ПВО

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале, что подробно обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны (ПВО).

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