Залужный заявил, что обсудил с коллегой из США необходимость усиления системы ПВО

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале, что подробно обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны (ПВО).
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале, что подробно обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны (ПВО).
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