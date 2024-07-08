Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Патриоты закончились. Теперь украинцев нужно мотивировать деньгами – Луценко

Патриоты закончились. Теперь украинцев нужно мотивировать деньгами – Луценко

Украина больше не имеет людей, которые готовы добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Misha Glusch
скоро чубатые совсем закончатся, вместе с тобой
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18 час.
Misha Glusch
, луценко
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18 час.
Аурелия Запсенко
Не патриоты закончились, а дураки. Мы и 24-го февраля знали что произошло и почему, поскольку отказались от укросми в ответ на лишение нас российских каналов,остались в здравом уме.
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15 час.

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