Украина больше не имеет людей, которые готовы добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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