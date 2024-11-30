В ДНР оператор дрона забросил гранату в трубу дома с боевиками ВСУ

В районе города Курахово в ДНР оператору российского БПЛА удалось забросить гранату в трубу дома, в котором находились украинские военные, сообщил в Telegram телеканал «Звезда», опубликовавший кадры поражения объекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии