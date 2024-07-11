Эксперты — о развитии туризма в России

Наставники бизнес-форума «Мастеров гостеприимства», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — о создании эффективного туристического продукта, компетенциях персонала и важности делового этикета.
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