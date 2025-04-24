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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Основной причиной изменений андеррайтинговой политики стали требования перестраховщиков

Основной причиной изменений андеррайтинговой политики стали требования перестраховщиков

Основная причина изменения андеррайтинговой политики — это требования перестраховщиков. Так считают 94% участников страхового рынка, сообщил руководитель Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александр Быков на форуме «Андеррайтинг и развитие страхового бизнеса».

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