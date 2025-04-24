Основной причиной изменений андеррайтинговой политики стали требования перестраховщиков

Основная причина изменения андеррайтинговой политики — это требования перестраховщиков. Так считают 94% участников страхового рынка, сообщил руководитель Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александр Быков на форуме «Андеррайтинг и развитие страхового бизнеса».
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