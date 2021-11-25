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Центр Разумкова отдает Разумкову победу во втором туре выборов президента Украины

Центр Разумкова отдает Разумкову победу во втором туре выборов президента Украины

Медленно, но верно бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков «подбирается» к электоральному уровню нынешнего президента страны Владимира Зеленского, представляя для последнего все большую угрозу в борьбе за высший государственный пост.

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