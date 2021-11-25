Центр Разумкова отдает Разумкову победу во втором туре выборов президента Украины

Медленно, но верно бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков «подбирается» к электоральному уровню нынешнего президента страны Владимира Зеленского, представляя для последнего все большую угрозу в борьбе за высший государственный пост.
Медленно, но верно бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков «подбирается» к электоральному уровню нынешнего президента страны Владимира Зеленского, представляя для последнего все большую угрозу в борьбе за высший государственный пост.
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