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Перелетные утки спровоцировали ДТП на амурской трассе

Перелетные утки спровоцировали ДТП на амурской трассе

Курьезное дорожное происшествие произошло на автотрассе Благовещенск – Белогорск. По данным пресс-службы минтранса Амурской области, на 61-м километре автомагистрали Благовещенск – Белогорск легковушка потеряла управление и оказалась в кювете.

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