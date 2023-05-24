Перелетные утки спровоцировали ДТП на амурской трассе

Курьезное дорожное происшествие произошло на автотрассе Благовещенск – Белогорск. По данным пресс-службы минтранса Амурской области, на 61-м километре автомагистрали Благовещенск – Белогорск легковушка потеряла управление и оказалась в кювете.
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