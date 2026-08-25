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Царьград

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Мосгорсуд подтвердил увольнение учительницы за унижения учеников

Мосгорсуд подтвердил увольнение учительницы за унижения учеников

Мосгорсуд оставил в силе решение об увольнении учительницы московской школы за унижение учеников. Суд первой инстанции поддержал дисциплинарные меры, основываясь на данных о методах воспитания, связанных с психическим насилием.

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