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Нестабильная среда изменила внимание и активность мозга младенцев

Нестабильная среда изменила внимание и активность мозга младенцев

Серия исследований, результаты которой опубликованы в августе 2026 года, выявила, что жизнь в условиях семейной или социальной нестабильности оказывает измеримое воздействие на формирование внимания, электрическую активность мозга и способность к эмоциональной саморегуляции у детей первого-второго года жизни.

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