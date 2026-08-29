Нестабильная среда изменила внимание и активность мозга младенцев

Серия исследований, результаты которой опубликованы в августе 2026 года, выявила, что жизнь в условиях семейной или социальной нестабильности оказывает измеримое воздействие на формирование внимания, электрическую активность мозга и способность к эмоциональной саморегуляции у детей первого-второго года жизни.