В США прошли похороны Мэттью Перри с участием актеров сериала «Друзья»

В Лос-Анджелесе прошли похороны актера Мэттью Перри. Таблоид TMZ сообщает, что на мероприятие пришли его бывшие коллеги по съемочной площадке сериала «Друзья» — Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Лиза Кудроу.