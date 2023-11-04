В США прошли похороны Мэттью Перри с участием актеров сериала «Друзья»

В Лос-Анджелесе прошли похороны актера Мэттью Перри. Таблоид TMZ сообщает, что на мероприятие пришли его бывшие коллеги по съемочной площадке сериала «Друзья» — Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Лиза Кудроу.
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