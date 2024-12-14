❗️ В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение Сегодня, 14 декабря, в горах ожидаются туман и сильная изморозь, сообщили в ГУ МЧС России по РК.
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❗️ В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение Сегодня, 14 декабря, в горах ожидаются туман и сильная изморозь, сообщили в ГУ МЧС России по РК.