Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в День Победы на Нижневолжской набережной

9 мая с 16:40 до 17:50 на сцене у катера «Герой» на Нижневолжской набережной состоится народный концерт «Военные песни у Кремля», организатором которого выступает АНО «Центр 800» при поддержке правительства Нижегородской области.
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