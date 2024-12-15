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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг поздравил Аркадия с 73-летием: «Огромная благодарность за то, что ты делаешь для сборной России и всего российского хоккея. Хоккей идет вперед»

«Аркадий Романович, поздравляю с днем рождения. Делали все возможное, чтобы поздравить победой сборной, сборная победила.

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