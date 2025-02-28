Скандал в Белом Доме: Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США

Сенатор Линдси Грэм признал провал своих усилий по улучшению отношений с Украиной. Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне завершилась скандалом, приведя к отмене пресс-конференции и заявлению Трампа о неуважении со стороны украинского лидера.