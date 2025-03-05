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Лукашенко: Зеленский усугубил конфликт на Украине, Путин защищает народ

Лукашенко: Зеленский усугубил конфликт на Украине, Путин защищает народ

Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру обсудил роль Зеленского в усугублении конфликта на Украине и выразил мнение о действиях Владимира Путина, отметив, что российский лидер действует в интересах своего народа.

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