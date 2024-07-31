В Чудове оперативники ликвидировали притон наркоманов

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 37-летнюю жительницу Чудова, неоднократно привлекавшуюся к административной ответственности за немедицинское потребление психоактивных веществ.