После инцидента в отеле дипломаты РФ призвали россиян, живущих на Шри-Ланке, вернуться на Родину

Речь идет о событиях в гостиничном комплексе “Rainbow Surf Beach Hotel”. Российское посольство в Коломбо (Шри-Ланка) выпустило в своем Telegram-канале выпустило официальное обращение к россиянам, проживающих постоянно на Шри-Ланке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии