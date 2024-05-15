В Госдуму внесен закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны.
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