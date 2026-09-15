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Отунну выступил за организацию глобальной мирной конференции по Украине

Отунну выступил за организацию глобальной мирной конференции по Украине

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), экс-постпред Уганды Олара Отунну призвал в срочном порядке созвать при всемирной организации глобальную мирную конференцию для завершения конфликта между Россией и Украиной.

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